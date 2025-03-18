Рособрнадзор дал пояснения по минимальному баллу по русскому языку для детей мигрантов

С 1 апреля для поступления в школу дети мигрантов должны будут пройти тестирование по русскому языку, которое покажет, что они владеют языком на достаточном для освоения школьной программы уровне.

Как сообщалось, Рособрнадзор издал указ о минимальном количестве баллов по тестированию для зачисления в школу. Это три балла по пятибалльной шкале. А Минпрос утвердил сами требования.

Что касается тройки, то "фактически это и есть удовлетворительный уровень по традиционной пятибалльной шкале", заявили в Рособрнадзоре. Там сообщили, что была организована разработка диагностических материалов и их экспертное обсуждение, проведена их апробация на детях, а эксперты одобрили содержание диагностических работ по каждому классу, а также соответствие первичных баллов по всем критериям тройке.

Однако некоторые эксперты выражают сомнения. Член СПЧ Кирилл Кабанов отмечает, что массовое зачисление в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком, давно стало стратегической проблемой, влияющей на национальную безопасность в недалеком будущем. СПЧ дважды поднимал этот вопрос перед президентом России. Было дано поручение, оно формально выполнено, но на деле оно будет выполнено, если только критерии для выставления оценки будут четкими и прозрачными и такими же, как для российских детей. Нужно, чтобы эта тройка не была по факту натянутой двойкой.

Пока же выходит, что проведение экзаменов и выставление оценок никак не защищено от злоупотреблений, давления со стороны разных начальников и коррупционного влияния со стороны диаспор. Эксперт недоумевает, почему Правительство реализует поручение президента, возникшее по инициативе СПЧ, но при этом ни разу не обсудило этот вопрос с СПЧ.

С 1 апреля, когда начнется тестирование детей мигрантов, СПЧ начнет следить за ситуацией, сообщил Кабанов.

Военный волонтер и публицист Алексей Живов считает, что "все усилия Владимира Путина и Вячеслава Володина по недопуску не говорящих по-русски детей мигрантов в российские школы Рособрнадзор умножил на ноль. Это саботаж и вредительство".

На сайте Федерального института педагогических измерений до конца марта можно будет ознакомиться с демонстрационными вариантами диагностических работ и критериями оценивания.