В Екатеринбурге новое нападение на ребенка из-за брошенного снежка: СК начал проверку

В Екатеринбурге произошел очередной инцидент с нападением мужчины на ребенка после брошенного снежка.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось на днях во дворе дома по проспекту Победы в уральской столице. Несколько детей играли в снежки и попали одним из них в машину. Хозяин авто схватил ребенка за одежду и стал удерживать его. О случившемся узнали родители и сообщили в органы правоохраны.

Сейчас СК проводит проверку по ситуации. В ведомстве обещают дать случившемуся объективную правовую оценку.

Напомним, недавно произошел похожий инцидент: в Академическом мужчина набросился на детей, которые кинули в него снежок. Тогда Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство".

На прошлой неделе в Екатеринбурге всего за три дня выпало 75% месячной нормы осадков.