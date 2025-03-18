Главу Артемовского оставили под арестом еще на месяц

Артемовский городской суд продлил меру пресечения главе городского округа Константину Трофимову еще на месяц. В СИЗО градоначальник, обвиняемый во взяточничестве, пробудет по 17 апреля включительно.

Постановление суда вступит в законную силу через 3 суток, если не будет обжаловано сторонами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда.

Задержали Трофимова в сентябре прошлого года. В дальнейшем главе предъявили обвинение в совершении двух преступлений по ч. 4 и 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки". По версии следствия, в 2022 году мэр Артемовского получил взятки от руководителей двух МУП. После задержания чиновник был заключен под стражу.

Ранее силовики раскрыли, за что именно был задержан глава Артемовского.