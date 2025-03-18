18 Марта 2025
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Фото: СК РФ по Тюменской области

В Тюмени будут судить водителя автобуса за смертельное ДТП

В Тюменской области перед судом предстанет водитель рейсового автобуса, обвиняемый в ДТП, в результате которого погибла женщина и причинен тяжкий вред здоровью мужчине, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По версии следствия, 3 января 2025 года около 20.00, обвиняемый, управляя рейсовым автобусом, следовал по маршруту "Тюмень – Салаирка" в сторону села Салаирка. На 15 км участка автомобильной дороги водитель не учел неблагоприятные погодные условия, а также не выбрал безопасную скорость движения, что привело к потере контроля над транспортным средством. Автобус съехал в кювет и опрокинулся.

В результате произошедшего ДТП двое пассажиров с различными травмами были госпитализированы в областную больницу №2 в Тюмень, где, через восемь дней, несмотря на усилия врачей, 53-летняя женщина скончалась, а второму пассажиру – мужчине 1971 года рождения причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теги: ДТП, травмы, водитель, автобус


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Ранее 03.01.2025 09:45 Мск В Тюменской области перевернулся рейсовый автобус

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