В Тюмени будут судить водителя автобуса за смертельное ДТП

В Тюменской области перед судом предстанет водитель рейсового автобуса, обвиняемый в ДТП, в результате которого погибла женщина и причинен тяжкий вред здоровью мужчине, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По версии следствия, 3 января 2025 года около 20.00, обвиняемый, управляя рейсовым автобусом, следовал по маршруту "Тюмень – Салаирка" в сторону села Салаирка. На 15 км участка автомобильной дороги водитель не учел неблагоприятные погодные условия, а также не выбрал безопасную скорость движения, что привело к потере контроля над транспортным средством. Автобус съехал в кювет и опрокинулся.

В результате произошедшего ДТП двое пассажиров с различными травмами были госпитализированы в областную больницу №2 в Тюмень, где, через восемь дней, несмотря на усилия врачей, 53-летняя женщина скончалась, а второму пассажиру – мужчине 1971 года рождения причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.