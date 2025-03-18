18 Марта 2025
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Фото: Накануне.RU

Россия нашла в Южной Осетии замену Coca-Cola

В Россию могут начать поставлять аналог Coca-Cola. Делать напиток будут в Южной Осетии.
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Ритейлеры начали получать предложения о поставках напитков под брендом Coca-Cola. Его производителем выступает зарегистрированное в Южной Осетии ООО "Кока-Кола Компании". Об этом говорится в презентации для торговых сетей (есть у "Ъ"). Этикетка продукции, согласно визуальному ряду, практически идентична оригинальному напитку.

В 2022 г. оригинальная The Coca-Cola Company ушла из России — компания уведомила о прекращении производства и продажи газировки под международными брендами Coca-Cola, Sprite, Fanta в России.

Теги: Coca-Cola, Южная Осетия, Россия


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