18 Марта 2025
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Фото: Накануне.RU

Южноуральский город может остаться без "скорой помощи"

В крупном городе Челябинской области — Миассе, медики массово написали заявления об увольнении. В их обращении сказано, что в связи с увеличением нагрузки, нехваткой кадров, низкой заработной платой и "безразличием руководства", они не могут работать в таких условиях, и с 1 апреля Миасс может остаться без экстренной службы — Скорой медицинской помощи. На данный момент заявления на увольнение написали более 35 сотрудников.

"С нашей стороны было очень много обращений в различные инстанции с просьбой решить образовавшиеся проблемы, но никаких действий с их стороны не наблюдается. С 1 января 2025 г. упразднили единственную специализированную бригаду психиатрического профиля, что создало повышенную угрозу жизни и здоровья сотрудников, задержку вызовов, нагрузку на МВД.

Многим сотрудникам приходится работать на нескольких работах, т.к. заработная плата не покрывает даже базовые расходы (з.п. сотрудников СМП г. Миасс составляет около 30 т.р. на одну ставку, но в отчетных документах суммы пишут намного выше, чем в действительности, т.к. каждый сотрудник вырабатывает около двух ставок). Мы очень любим свою работу и хотим помогать людям, но у каждого из нас есть семья, которую нужно кормить, а на заработную плату, которую нам выплачивают, мы можем только существовать", — сказано в обращении.

В декабре прошлого года аналогичная ситуация произошла в Чебаркуле, но властям удалось урегулировать конфликт.

Теги: миасс, скорая


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