18 Марта 2025
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Политика Омская область
Фото: Сергей Мельников

Выпускники омских детдомов по поручению Виталия Хоценко с начала года получили 90 жилищных сертификатов

Сегодня стало известно, что еще 7 выпускников детских домов Омской области получили социальную выплату в размере более 3,4 млн рублей для приобретения собственного жилья. На данный момент в 2025 году социальную выплату получили уже 90 сирот.

Глава региона сообщил, что для них оформлена социальная выплата. Молодым людям выдали сертификаты на приобретение жилья в собственность в размере 3 млн 405,5 тысячи рублей. Необходимо пояснить, что на эти средства в регионе можно приобрести квартиру или дом. При этом, должны быть соблюдены условия - жилье не должно быть аварийным и общая площадь должна быть не менее 33 кв. метров.

Ситуацию с обеспечением сирот собственным жильем держит на личном контроле контроле Губернатор Омской области. В частности, Виталий Хоценко инициировал предоставление дополнительного финансирования из областного бюджета на жилищные сертификаты.

(2024)|Фото: Вячеслав Крузман

При этом, количество получателей этой меры государственной поддержки в Омской области с каждым годом растет: в 2022 году был выдан 201 сертификат на общую сумму 478 млн рублей, в 2023 году – 265 сертификатов на 755 млн рублей, в прошлом году выдано 283 жилищных сертификата на общую сумму 927,3 млн рублей.

Эффективность социальной выплаты оценили выпускники детдомов региона. Они смогли на предоставленные средства купить квартиры или частные дома не только в районах области и Омске, но и соседних регионах. Большинство получателей субсидии предпочли обзавестись жильем на территории Омской области несмотря на то, что новое законодательство позволяет реализовать жилищный сертификат по всей стране. Также сиротам из числа очередников в Омской области предоставляются готовые квартиры в новостройках. Получатели могут выбрать подходящую им меру государственной поддержки.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев неоднократно подчеркивал, что считает вопрос обеспечения жильем детей–сирот приоритетным направлением в работе региональных органов власти.

Теги: виталий хоценко, дети-сироты, жилищные сертификаты, приобретение жилья


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