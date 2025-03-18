Трамп: Переговоры по миру на Украине вступают в "критическую стадию"

Лидер США Дональд Трамп сообщил, что переговоры по мирному урегулированию конфликта вокруг Украины вступают в "критическую стадию".

Он также указал на важность предстоящего разговора с президентом России Владимиром Путиным, который должен состояться 18 марта.

"У нас будет очень важный телефонный разговор. У нас были телефонные разговоры, но мы подходим к критической стадии. И мы хотим найти решение во всей этой ситуации с Россией и Украиной", — сказал Трамп.

При этом глава Белого дома отметил, что представители Киева тоже заинтересованы в урегулировании. "Все этого хотят", — добавил президент США, сообщают "Известия".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что 30-дневное перемирие возможно, однако прежде чем принять решение, необходимо ответить на ряд вопросов. По его словам, в случае физического блокирования территории в ближайшее время, людям останется два выхода: сдаться в плен или погибнуть.