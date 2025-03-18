18 Марта 2025
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Трамп: Переговоры по миру на Украине вступают в "критическую стадию"

Лидер США Дональд Трамп сообщил, что переговоры по мирному урегулированию конфликта вокруг Украины вступают в "критическую стадию".

Он также указал на важность предстоящего разговора с президентом России Владимиром Путиным, который должен состояться 18 марта.

"У нас будет очень важный телефонный разговор. У нас были телефонные разговоры, но мы подходим к критической стадии. И мы хотим найти решение во всей этой ситуации с Россией и Украиной", — сказал Трамп.

При этом глава Белого дома отметил, что представители Киева тоже заинтересованы в урегулировании. "Все этого хотят", — добавил президент США, сообщают "Известия".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что 30-дневное перемирие возможно, однако прежде чем принять решение, необходимо ответить на ряд вопросов. По его словам, в случае физического блокирования территории в ближайшее время, людям останется два выхода: сдаться в плен или погибнуть.

Теги: Трамп, США, Украина, Россия


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Ранее 13.03.2025 19:46 Мск Путин: Россия согласна на 30-дневное перемирие, но нужны гарантии

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