Минздрав предложил сузить перечень медицинских показаний для проведения абортов

Министерство здравоохранения России предложило сузить перечень медицинских показаний для проведения абортов.

Большее значение будет иметь тяжесть течения болезни или устойчивость пациента к терапии. Инициатива вводится для случаев, когда аборт показан для больных шизофренией, ПТСР и некоторыми нейромышечными болезнями.

В министерстве указали, что современная медицина позволяет сохранять жизнь матери и ребенка даже в случае со сложными заболеваниями. Ведомство обращает внимание на то, что документ не ограничивает право каждой женщины самостоятельно решать вопрос о материнстве: перечень заболеваний сформирован так, чтобы потенциальный риск от прерывания беременности был меньше, чем риск от вынашивания беременности.

По словам экспертов, новый приказ может стать проблемой, если специалисты или сами женщины не смогут адекватно оценить степень риска.

При этом количество абортов в России сокращается. В 2023 году их было 467,6 тыс., что более чем вдвое ниже уровня 2013 года, сообщает "Коммерсант".

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила премировать врачей, отговоривших от аборта.