Григоренко: Технологии защиты от кибермошенничества станут доступнее

Инструменты защиты россиян от кибермошенничества станут доступнее для бизнеса.

Как сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, маркетплейсы и другие организации смогут использовать векторную модель работы с единой биометрической системой. Как ожидается, это снизит затраты на применение технологий. Инициатива предполагает разовое получение необходимого массива данных по фиксированному тарифу, что позволит снизить затраты на применение технологии. Уже сейчас по такой модели работают крупные банки.

Так, если злоумышленник получит доступ к паролю от личного кабинета на маркетплейсе или перехватит SMS для авторизации, биометрия станет еще одним барьером, которая защитит банковские карты и внутренние кошельки, привязанные к аккаунтам пользователей. Сообщает РИА "Новости".

Россиян могут обязать проходить идентификацию по биометрии при оформлении микрозаймов онлайн. Это предложение вошло в комплексный проект закона по борьбе с кибермошенничеством, который внесли в Госдуму в феврале.