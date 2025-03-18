Великобритания: более 30 стран готовы войти в коалицию по поддержке Украины

Более 30 государств готовы войти в коалицию по поддержке Украины.

Как сообщил официальный представитель главы правительства Великобритании Кира Стармера, страны могут внести свой вклад разными способами, а некоторые предоставят для этого войска. По данным Financial Times, Британия, Франция и Австралия заявили о готовности направить войска для обеспечения прекращения огня, при этом предупредив, что любой мир может быть гарантирован только в том случае, если США предоставят военную поддержку. Дания и Швеция также заявили, что готовы предоставить свои силы в той или иной форме, включая потенциальное развертывание войск.

Большая группа стран Европейского союза, включая Ирландию, Люксембург и Бельгию, не исключила своего участия в коалиции в зависимости от согласованных правил применения вооруженной силы и правовой основы. При этом Финляндия и Польша активно участвуют в обсуждении вопроса о миротворческом присутствии, но не предоставляют своих сил. Издание отмечает, что они считают, что их войска должны оставаться для защиты собственной территории на случай возможной угрозы.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские миротворцы на Украине равнозначны войскам НАТО.