Суд передал государству производителя свинца "Дальполиметалл"

В Приморском крае суд по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства 100% активов компании "Дальполиметалл", который является одним из крупнейших производителей свинцового концентрата в стране.

Государству передали 67% обыкновенных акций АО "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл", зарегистрированных на акционерное общество "МС-ГРУПП", 16,5% акций, зарегистрированных на Mimoro Constructions Ltd, и 16,5% акций, зарегистрированных на Wanester Management Limited. В отношении этого имущества не предоставлены доказательства его приобретения на законные доходы.

Кроме того, с ответчиков в бюджет Дальнегорского муниципального округа взыскали госпошлину 4 тыс. руб.

В феврале текущего года суд по иску Генпрокуратуры наложил арест на "Дальполиметалл". До этого губернатор Приморья Олег Кожемяко подтвердил, что среди владельцев компании есть иностранцы, и допустил, что "Дальполиметалл" может быть возвращен в госсобственность, сообщает РИА "Новости".