18 Марта 2025
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Фото: Накануне.RU

В прикамском КУБе могут начать добывать редкоземельные металлы

В Перми сотрудники ПГНИУ разрабатывают технологии добычи редкоземельных металлов. Их могут начать добыватоь из изливов шахтных вод на территории Кизеловского угольного бассейна (КУБ).
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В конце 1980-ых – начале 1990-ых специалисты из научных институтов проводили исследования на шахтах "Ключевская", "Центральная", "Широковская". Анализ данных показал, что в горных породах есть широкий спектр микроэлементов, в том числе ниобий, вольфрам и скандий, сообщили "Ъ-Прикамье" в вузе.

Ранее учёные нашли в Югре редкоземельные металлы, о которых мечтает президент США Дональд Трамп. Группа ученых из ЮГУ опубликовала исследование, аналогов которому ещё нет. В 2023 г. они решили провести на территории Ханты-Мансийска исследование химического состава природных вод, в том числе вод родников природного парка Самаровский Чугас. Ранее подобные исследования проводились, но в них не были затронуты вопросы распространения редкоземельных элементов. Этот пробел ученые решили исправить.

"Исследования проводились на территории природного парка Самаровский Чугас в пределах Ханты-Мансийска в меженный период (август 2023 г.). Опробованию подвергались воды источников и поверхностные водотоки. Помимо воды производился отбор проб донных отложений в местах выхода родников, а также в руслах ручьев", - отмечают в исследовании ученые.

Теги: КУБ, редкоземельные металлы


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