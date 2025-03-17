В прикамском КУБе могут начать добывать редкоземельные металлы

В Перми сотрудники ПГНИУ разрабатывают технологии добычи редкоземельных металлов. Их могут начать добыватоь из изливов шахтных вод на территории Кизеловского угольного бассейна (КУБ).

В конце 1980-ых – начале 1990-ых специалисты из научных институтов проводили исследования на шахтах "Ключевская", "Центральная", "Широковская". Анализ данных показал, что в горных породах есть широкий спектр микроэлементов, в том числе ниобий, вольфрам и скандий, сообщили "Ъ-Прикамье" в вузе.

Ранее учёные нашли в Югре редкоземельные металлы, о которых мечтает президент США Дональд Трамп. Группа ученых из ЮГУ опубликовала исследование, аналогов которому ещё нет. В 2023 г. они решили провести на территории Ханты-Мансийска исследование химического состава природных вод, в том числе вод родников природного парка Самаровский Чугас. Ранее подобные исследования проводились, но в них не были затронуты вопросы распространения редкоземельных элементов. Этот пробел ученые решили исправить.

"Исследования проводились на территории природного парка Самаровский Чугас в пределах Ханты-Мансийска в меженный период (август 2023 г.). Опробованию подвергались воды источников и поверхностные водотоки. Помимо воды производился отбор проб донных отложений в местах выхода родников, а также в руслах ручьев", - отмечают в исследовании ученые.