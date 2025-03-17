Кремль: Путин и Трамп сами определят дату встречи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что руководители РФ и США сами установят сроки своей встречи. После этого она будет подготовлена.

"Если президенты примут решение, то встреча будет, конечно, готовиться в те сроки, которые установят сами главы государств", - цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее в Кремле высказались о телефонном разговоре президентов России и США. Владимир Путин и Дональд Трамп созвонятся во вторник, 18 марта. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, разговор глав двух государств действительно готовится. Однако беседа двух президентов не подлежит какому-то априори обсуждению содержания.