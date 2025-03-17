Игорь Бабушкин предложил азербайджанским партнерам совместно работать по наращиванию грузооборота

17 Марта 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

США приостанавливают военную помощь Киеву

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Политика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин предложил азербайджанским партнерам совместно работать по наращиванию грузооборота

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин посетил Баку в составе делегации Совета Федерации РФ, которую возглавила Валентина Матвиенко.

Глава региона принял участие во встречах с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сагибой Гафаровой.В рамках визита состоялось XXII заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и Федерального Собрания РФ. Обсуждали вопросы развития торгово-экономического, межпарламентского и межрегионального сотрудничества между Азербайджаном и Россией, взаимодействие в области экологии.

Губернатор Игорь Бабушкин доложил о развитии сотрудничества Астраханской области с Азербайджанской Республикой. Он отметил, что для региона Азербайджан является важнейшим партнёром в Каспийском регионе.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Драйвер экономических связей – взаимная торговля. Губернатор подчеркнул, что её развитию способствует работа Азербайджанского делового центра в Астрахани и Астраханского делового центра в Баку. Основной грузопоток приходится на железнодорожные перевозки по западной ветке МТК «Север – Юг». В Астрахани успешно работает железнодорожный логистический хаб, который может переваливать более 1 млн тонн грузов в год. Проект реализует азербайджанский инвестор, в планах увеличить мощности до 15 млн тонн.

(2025)|Фото: astrobl.ru

В 2024 году зафиксирован рекордный рост грузооборота по транскаспийскому маршруту коридора «Север – Юг» через астраханский воднотранспортный узел – более 6 млн тонн, рост составил 37%. Игорь Бабушкин пригласил заинтересованные компании Азербайджана к совместной работе по наращиванию грузооборота как наземным, так и морским видами транспорта.

Глава Астраханской области отметил высокий уровень развития двусторонних межрегиональных связей, а также коснулся гуманитарного сотрудничества, особо выделив совместные проекты в сфере образования, науки и культуры. Губернатор подчеркнул, что регион приложит максимум усилий для дальнейшего расширения всесторонних связей с Азербайджаном.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Российская делегация в рамках визита возложила цветы к могиле Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Теги: игорь бабушкин, валентина матвиенко, азербайджан, взаимная торговля, мтк север-юг


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети