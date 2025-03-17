Игорь Бабушкин предложил азербайджанским партнерам совместно работать по наращиванию грузооборота

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин посетил Баку в составе делегации Совета Федерации РФ, которую возглавила Валентина Матвиенко.

Глава региона принял участие во встречах с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сагибой Гафаровой.В рамках визита состоялось XXII заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и Федерального Собрания РФ. Обсуждали вопросы развития торгово-экономического, межпарламентского и межрегионального сотрудничества между Азербайджаном и Россией, взаимодействие в области экологии.

Губернатор Игорь Бабушкин доложил о развитии сотрудничества Астраханской области с Азербайджанской Республикой. Он отметил, что для региона Азербайджан является важнейшим партнёром в Каспийском регионе.

Драйвер экономических связей – взаимная торговля. Губернатор подчеркнул, что её развитию способствует работа Азербайджанского делового центра в Астрахани и Астраханского делового центра в Баку. Основной грузопоток приходится на железнодорожные перевозки по западной ветке МТК «Север – Юг». В Астрахани успешно работает железнодорожный логистический хаб, который может переваливать более 1 млн тонн грузов в год. Проект реализует азербайджанский инвестор, в планах увеличить мощности до 15 млн тонн.

В 2024 году зафиксирован рекордный рост грузооборота по транскаспийскому маршруту коридора «Север – Юг» через астраханский воднотранспортный узел – более 6 млн тонн, рост составил 37%. Игорь Бабушкин пригласил заинтересованные компании Азербайджана к совместной работе по наращиванию грузооборота как наземным, так и морским видами транспорта.

Глава Астраханской области отметил высокий уровень развития двусторонних межрегиональных связей, а также коснулся гуманитарного сотрудничества, особо выделив совместные проекты в сфере образования, науки и культуры. Губернатор подчеркнул, что регион приложит максимум усилий для дальнейшего расширения всесторонних связей с Азербайджаном.

Российская делегация в рамках визита возложила цветы к могиле Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.