Россиянка погибла при сходе лавины в Казахстане

Россиянка погибла при сходе лавины в Казахстане. Это произошло в районе горнолыжного курорта Шымбулак вблизи Алма-Аты. Как сообщили ТАСС в МЧС республики, лыжники катались в неположенном месте и сами спровоцировали сход снега.

"17 марта 2025 года в районе Левого Талгара на высоте 3 160 м произошел сход снежной лавины объемом около 50 куб. метров", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, спортсмены сами "вызвали" снежную массу. Они не обратили внимания на предупреждения о лавинной опасности.

"Из-под завалов извлекли тело женщины, гражданки РФ 1990 года рождения", - говорится в сообщении.

Обстоятельства уточняются.

25 февраля трое туристов попали под лавину на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи. Двоих фрирайдеров, которые попали в опасную зону, спасли специалисты МЧС.

Туристы приехали туда из Краснодара. По словам мужчин, с ними был третий приятель — он перестал выходить на связь. Его так и не нашли. Лавина сошла на южном склоне Аибги из-за сильных снегопадов и ветра.