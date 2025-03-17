На Кубани через трое суток потушили пожар на нефтебазе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о том, что пожар на нефтекомплексе в Туапсе полностью ликвидирован. Политик поблагодарил сотрудников МЧС и всех, кто беспрерывно больше трёх суток боролся с огнём.

"После атаки киевского режима в ночь на 14 марта на нефтебазе загорелся резервуар, в котором находилось около 20 тыс. т бензина. На поверхности огонь охватил более 1 тыс. "квадратов", пожару присвоили четвертый ранг опасности", - написал Кондратьев в своём telegram-канале.

Атака на нефтебазу произошла в ночь на пятницу, 14 марта.