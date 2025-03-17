На Урале силовики накрыли завод по производству наркотиков на конфетной фабрике

Свердловские полицейские из подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков совместно с представителями регионального УФСБ пресекли деятельность подпольного мини-завода по производству синтетических наркотиков. Об этом Накануне.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его сведениям, спецоперацию уральские силовики проводили на территории города Реж и прилегающего к нему района. Первоначально в сети оперуполномоченных угодил автомобиль "Газель" под управлением мужчины 1994 года рождения. При осмотре термобудки транспортного средства среди перевозимого груза в виде ведер с мастикой было обнаружено и изъято 65 свертков с криминальным "товаром".

"Груз, как оказалось, получили в местном селе Останино. В тот же день этот населенный пункт тщательно отработали и вышли на след приезжего из Башкирии гражданина 1983 года рождения. Остальное было делом техники. В злачной точке сыщики нашли соответствующее оборудование и большое количество химических веществ. Согласно заключениям экспертов, конфискованное являются производным N-метилэфедрона общей массой 81,5 кг. Такое огромное количество опасного "зелья" задержанный подозреваемый изготовил и хранил с целью дальнейшего сбыта в арендованном складском помещении, где ранее размещалась конфетная фабрика. Там же конфисковали прекурсоры наркотических средств общей массой более 150 литров. Таким образом, миллионы доз смертельных препаратов в оборот к наркозависимым не поступили и теперь уже никогда не поступят, беды и горя людям не принесут", - отметил полковник Горелых.

Поставки прекурсоров осуществлялись через транспортные компании, а информация о грузах поступала в мессенджер.

"Сбыт наркотиков маскировался под поставки строительных смесей. По данному факту следствием ОВД Режа возбуждено уголовное дело", - добавил Валерий Горелых.

Речь идет о статье 228 УК РФ. Задержанный уже заключен под стражу.