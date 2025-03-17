17 Марта 2025
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Происшествия Свердловская область Челябинская область Пермский край
Фото: Россети Урал

"Россети Урал" выявили более 203 тысяч точек подвесов незаконно размещенных линий связи в 2024-м

В Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях энергетики "Россети Урал" выявили более 203 тысяч незаконных точек подвесов ВОЛС. Больше всего таких объектов зафиксировано в Свердловской области – порядка 80 тысяч. По всем выявленным фактам инициируется претензионная работа.

28 тысяч точек подвесов были демонтированы, поскольку их владельцы отказались признать факт незаконного размещения своего имущества на опорах линий электропередачи. Порядка 150 тысяч точек подвесов ВОЛС были легализованы через заключение договоров.

Мероприятия по выявлению незаконно размещенных линий связи продолжаются. С начала 2025 года энергетики "Россети Урал" зафиксировали порядка 35 тысяч несогласованных точек подвесов ВОЛС по всей территории присутствия компании.

Энергетики компании "Россети Урал" активно сотрудничают с более чем с 235 операторами связи и проводят совместную инвентаризацию размещения линий связи на электросетевых объектах. Для размещения ВОЛС могут быть использованы более 140 тысяч километров воздушных линий электропередачи и свыше 2 млн опор, находящихся в собственности "Россети Урал" и ее екатеринбургского подразделения компании.

Монтаж оборудования сторонних лиц на объектах электросетевого хозяйства строго регламентируется законодательством Российской Федерации и возможен только по согласованию с сетевой организацией. Самовольно размещенное оборудование связи негативно отражается на надежности и безопасности электроснабжения, затрудняет ремонтно-эксплуатационное обслуживание электросетевых объектов, а также может стать причиной несчастных случаев при монтаже оборудования.

Ознакомиться с информацией и обратиться по вопросам оформления услуги по размещению линий связи на энергообъектах "Россети Урал" можно на официальном сайте компании. Также получить информацию возможно по телефону горячей линии 8-800-2200-220 (звонок бесплатный).

Теги: Россети Урал, провода, лэп, суд


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