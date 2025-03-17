Бывшему помощнику экс-губернатора Югры Натальи Комаровой дали условный срок

Бывший помощник экс-губернатора ХМАО Натальи Комаровой Михаил Слинкин приговорен к условному сроку. Информацию Накануне.RU подтвердили в суде Ханты-Мансийского района.

Суд признал его виновным в мошенничестве. Ему назначено два года условно с испытательным сроком на год.

Ранее сообщалось, что в 2020 году Слинкин, работая вице-президентом региональной общественной организации "Олимпийской совет Югры", предоставил документы в окружной "Центр гражданских и социальных инициатив", чтобы получить компенсацию за аренду помещения.

По версии следствия, он указал фиктивные адреса. После скандала, став фигурантом уголовного дела, Слинкин подал в отставку.