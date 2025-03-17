Анна Шафран возмутилась паспортным контролем в театрах Москвы

В московские театры теперь можно попасть только по предъявлении паспорта. Об этом с возмущением пишет журналистка Анна Шафран, которой кажется, что мигрантов так не фильтруют на въезде, как театралов. Перед театром было два кордона, а потом еще третья проверка - на входе в зал.

В минувшие выходные театры Москвы впервые пускали зрителей только по именным билетам с документами, на входе сверяли билеты с паспортными данными.

"Что такое цифровизация по-русски? Это сбор персональных данных при покупке электронного билета в электронном виде, а потом требование бумажного (!) оригинала паспорта для входа. Чисто шизофрения", - пишет Шафран.

Она отмечает придирки со стороны проверяющих и столпотворения на входе в театр. А толпы людей являются удобной мишенью для преступников, из-за которых так "повышают безопасность".