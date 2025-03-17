Кремль: Путин и Трамп созвонятся 18 марта

В Кремле высказались о телефонном разговоре президентов России и США. Владимир Путин и Дональд Трамп созвонятся во вторник, 18 марта.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, разговор глав двух государств действительно готовится. Однако беседа двух президентов не подлежит какому-то априори обсуждению содержания.

"Поэтому мы этого не будем делать", - приводит РИА Новости ответ Пескова на вопрос о темах, которые могут затронуть президенты в беседе друг с другом.

Ранее спецпосланник американского президента Стив Уиткофф сообщил, что его встреча с Владимиром Путиным в Москве 13 марта продолжалась 3-4 часа и была позитивной. Он не раскрыл детали, но отметил, что оптимистично настроен по поводу договоренностей об окончании конфликта России с Украиной.

Кроме того, спецпосланник обсудил результаты переговоров с Дональдом Трампом. По его словам, президент США ожидает прекращения огня на Украине "в течение недель".