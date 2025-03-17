Хинштейн раскритиковал главу Суджанского района за "пассивность"

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн раскритиковал временно исполняющего обязанности главы Суджанского района Юрия Дмитрюкова за пассивную работу по выдаче жилищных сертификатов.

"Я обращаюсь к исполняющему обязанности главы района, просто предупреждаю, потому что такого рода пассивность влечет за собой рост социального напряжения, возмущения людей, и хочу, чтобы наши жители об этом знали - где причина и в чем, извините, затык", - сказал Хиштейн на заседании регионального правительства. Его слова приводит ТАСС.

По словам врио губернатора, "так работать невозможно - это просто недопустимо".

Дмитрюков приступил к исполнению обязанностей врио главы Суджанского района в начале декабря 2024 года. Предыдущего главу Суджанского района Курской области Александра Богачева отправили в отставку за нежелание идти на контакт с жителями. Чиновника уволили на встрече руководства региона с людьми. Ранее вынужденные переселенцы просили местные власти выйти на контакт и ответить на вопросы о мерах социальной поддержки, но глава района с 6 августа так и не нашел для этого времени. Кроме того, отправили в отставку главу Кореневского района Курской области Марину Дегтяреву — за плохо организованную эвакуацию местных жителей.