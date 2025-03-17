Mash: До освобождения Курской области осталось зачистить от ВСУ один населенный пункт

До полного освобождения Курской области российским военным осталось зачистить от ВСУ один населенный пункт — Горналь, сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, сейчас там идут бои, ВС РФ "перешли в штурм" и уже заняли около 50% территории.

Mash также пишет, что 16 марта российская армия зачистила от украинских боевиков Гуево и Гоголевку. В первом населенном пункте ВСУшники создали самый мощный укрепрайон.

12 марта командование группировкой войск "Север" доложило президенту РФ Владимиру Путину о вхождении в завершающую стадию операции по освобождению территории Курской области от боевиков ВСУ. Как сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, войска России освободили более 86% территории Курской области, которую занимали ВСУ.