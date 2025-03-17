На трассе "Пермь - Екатеринбург" перевернулся грузовик. Движение транспорта ограничено

Госавтоинспекция ограничила движение транспорта на 321 км автодороги "Пермь - Екатеринбург" вблизи Первоуральска. Из-за перевернувшегося грузовика движение временно будет осуществляться только по одной полосе в каждом направлении.

По предварительным данным, водитель "Ситрак" в составе с полуприцепом "Колман" превысил скорость, не уследил за дорогой и наехал на металлическое ограждение, в результате чего грузовик перевернулся, а на проезжую часть вывалилось содержимое кузова в виде полипласта.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Автоинспекторы работают на месте происшествиям, проводят процессуальные действия, регулируют поток.

Напомним, что сегодня УГИБДД по Свердловской области предупреждало водителей об опасной ситуации на дорогах, которую вызвали снегопад и резкие скачки температуры воздуха. В результате, на дорожной части образовывается наледь, грязь и рыхлый снег.