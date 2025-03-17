В Прикамье женщину завалило насмерть снегом при попытке расчистить крышу

В поселке Кын Лысьвенского городского округа погибла женщина из-за схода снега с крыши, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Трагедия произошла с 13 по 14 марта. Женщина самостоятельно чистила кровлю частного дома и оказалась погребена под снежными завалами. Не сумев выбраться, она погибла на месте происшествия.

Тревогу подняли коллеги женщины, когда она не пришла на работу. Они обратились в полицию 14 марта. Тело женщины обнаружил участковый уполномоченный отдела МВД России по Лысьвенскому городскому округу.

Следователи СК начали проверку. В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия, назначены и проводятся судебные экспертизы, а также иные необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.