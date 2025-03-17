Саакашвили приговорили еще к 4,5 годам тюрьмы

Тбилисский городской суд приговорил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к 4,5 годам тюремного заключения за незаконное пересечение границы в 2021 году.

Как передает ТАСС, оглашение вердикта вызвало ажиотаж в зале заседаний. Судебным приставам пришлось удалить из зала сторонников экс-президента.

Саакашвили вернулся в Грузию осенью 2021 года после восьми лет жизни за рубежом, после чего его арестовали. Ранее суд признал бывшего президента Грузии виновным по делу о растрате государственных средств и приговорил к девяти годам тюрьмы.

После задержания Саакашвили и его сторонники заявляли о крайне опасном состоянии здоровья бывшего президента. Сам он утверждал, что умирает. Адвокаты Саакашвили говорили о более чем 20 диагнозах, поставленных их подзащитному.