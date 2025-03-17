Корпус УрФУ на Ленина эвакуировали из-за бесхозного чемодана

Новая учебная неделя в Уральском федеральном университете в Екатеринбурге началась с массовой эвакуации.

Как сообщает официальный Telegram-канал УрФУ, сегодня, 17 марта, в корпусе вуза на проспекте Ленина, 51 прошла эвакуация студентов, преподавателей и сотрудников. Причиной стал кем-то оставленный бесхозный чемодан.

В итоге тревога оказалась ложной.

"Учебный процесс восстановлен", - добавили в вузе.

Напомним, недавно в УрФУ предупредили о мошенниках, которые атаковали их студентов под видом "проректоров" и "деканов".