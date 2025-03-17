Тела людей находят в освобожденных населенных пунктах Курской области

Тела мирных жителей находят в освобожденных населенных пунктах Курской области. Российские военные обнаруживают их в колодцах, огородах и домах. Об этом рассказал источник aif.ru, который побывал в окрестностях Суджи.

"Наши бойцы находили людей в колодцах. По 4-5 трупов завалены в колодцах, в огородах, в домах. В машинах находили застреленных в упор женщин", – сообщил собеседник издания.

По его словам, мирных людей использовали как щит.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. Они оккупировали в том числе часть территории Суджанского района и Суджу. Все это время в городе оставались мирные жители, которые не успели эвакуироваться.

13 марта 2025 года Министерство обороны РФ сообщило об освобождении города от ВСУ.

Ранее мы писали, что из Суджанского района Курской области по состоянию на 16 марта вывезли 395 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве отметили, что люди обеспечиваются всем необходимым, а в пунктах временного размещения с пострадавшими работают психологи МЧС России. Все мероприятия проводятся в рамках действующего правового режима КТО. В эвакуации принимает участие Минобороны РФ и другие ведомства.