17 Марта 2025
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Происшествия Челябинская область
Фото:Накануне.RU

На Южном Урале река вышла из берегов и затопила дорогу

В Челябинской области подтопило дорогу между поселками. В одном из муниципалитетов из-за паводка вводят режим повышенной готовности.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе регионального главка МЧС, в результате таянья снега вода с полей стекает в реку Ольгинская. Из-за этого подмыло дорожную насыпь между населенными пунктами Фершампенуаз и Александр Невский Нагайбакского муниципального района. Дорогу перекрыли и выставили ограждения и предупреждающие знаки.

В ведомстве отмечают, что к обоим населенным пунктам есть дополнительные проезды – дороги общего значения, поэтому жизнеобеспечение населенных пунктов не нарушено. После схода талых вод дорогу отремонтируют.

Тем временем в Нагайбакском районе с 17 марта готовятся ввести режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета. Глава Нагайбакского района Егор Тимофеев провел аппаратное совещание, на котором обсудил с главами поселений готовность к пропуску паводковых вод. Как отметили чиновники, в посёлках района прочищают дороги от снежной массы и ведут противопаводковые работы.

В Южном вода скапливается в подвалах домов, планируется проводить откачку. В Касселе начало подтапливать дома по улицам Победы и Молодёжная. В Переселенке началось подтопление домов по улице Набережной. Из-за разлива воды дети в Александро-Невском и подмыва Ольгинской плотины остались на дистанционном обучении, сообщает пресс-служба Нагайбакского района.

Теги: паводок, дорога, повышенная готовность


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