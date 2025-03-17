Детская поликлиника в Приволжском районе начнет прием маленьких пациентов уже в апреле

"Продолжаем контролировать качество медицинской помощи в Астраханской области. Фиксируем динамику по снижению числа обращений по проблемам отрасли. Большинство из них уже отработаны минздравом", - отметил в своем телеграмм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

Вместе с тем, глава региона сообщил, что проблемные вопросы остаются. Так, жители Приволжского района давно просят построить поликлинику в селе Началово. Аукционная документация уже готовится.

Глава региона также привел еще один пример отработки обращений граждан – капремонт детского поликлинического отделения на улице Савушкина. Здесь полностью обновили отделку помещений, системы вентиляции и электроснабжения. Работы подходят к концу. Закупили дополнительное оборудование. Ремонт провели в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В этом году ему на смену пришел новый национальный проект – «Продолжительная и активная жизнь».

"Сейчас подрядчик завершает благоустройство входной группы, обустройство пандуса и электроподъемника для маломобильных граждан. В начале апреля медучреждение уже начнет прием маленьких пациентов", - подчеркнул Игорь Бабушкин.