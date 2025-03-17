Адвокат Ефремова назвал фейковым разговор актера о "движухе" после УДО

Появившаяся в Сети аудиозапись разговора, в которой якобы актер Михаил Ефремов обещает "устроить движуху" после выхода из СИЗО, является фейковой. Об этом заявил адвокат ариста Юрий Падалко.

"Кто-то явно специально пытается таким образом повлиять на общественное мнение, запустив негатив", – сказал Падалко aif.ru.

Ранее SHOT опубликовал запись разговора актера со своим другом, где артист обещает устроить "чудовищную движуху" по всей Белгородской области сразу после выхода из колонии.

Ефремов вновь подал ходатайство об условно-досрочном освобождении в Алексеевский районный суд Белгородской области. Суд рассмотрит запрос 24 марта.

Напомним, 8 июня 2020 года Михаил Ефремов на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, водитель которого погиб. Суд приговорил актера к восьми годам колонии. Позже наказание было снижено до семи с половиной лет.