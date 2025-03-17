Игорь Седов совместно с главой администрации Астрахани вручил награды заслуженным работникам ЖКХ

Накануне в Большом зале здания городской администрации Астрахани состоялось торжественное мероприятие в честь Дня работников сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Председатель городской Думы Игорь Седов совместно с главой Астрахани Игорем Редькиным поздравил всех присутствующих сотрудников с профессиональным праздником, а также вручил награды представителей рабочих профессий МБУ и МУП г. Астрахани.

"Часто жители города воспринимают работу коммунальных служб как нечто само собой разумеющееся, забывая выразить благодарность за тяжелый повседневный труд. Хочу выразить глубокую признательность за ваш добросовестный труд, преданность своему делу, искреннюю заботу о комфорте жителей и готовность всегда прийти на помощь. Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, счастья и благополучия вам и вашим близким!", - отметил в своем телеграмм-канале Игорь Седов.