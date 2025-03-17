В Тюменской области в январе 2025 года 57% строящегося жилья осталось нераспроданным

В Тюменской области в январе 2025 года 57% строящегося жилья осталось нераспроданным, сообщает РБК Тюмень.

Общая площадь нераспроданного жилья составляет 2,2 млн кв. м. В январе прошлого года этот показатель составлял 1,6 млн кв. м (47%).

В 2024 году в Тюменской области своевременно (в том числе досрочно) сдано 76% от всего введенного в регионе жилья. В 2023 году этот показатель был выше — 86%.

В 2024 году в Тюменской области был установлен новый рекорд по количеству построенных квадратных метров. Было возведено 2,59 млн кв. м, что на 226 тыс. больше, чем в 2023 году. При этом 40% от возведенного жилья — ИЖС. Несмотря на это, по словам экспертов отрасли, в 2025 году доля нераспроданного жилья продолжит находиться в пределах 70%, если темпы ввода жилья будут сохраняться. Но в любом случае в дальнейшем этот показатель будет снижаться, потому что спрос будет хоть и низкий, но стабильный.