В челябинском театре после ремонта за почти 2 млрд рублей обрушился потолок

В челябинском театре драмы имени Наума Орлова после трёхлетнего ремонта почти за почти 2 млрд руб. обрушился потолок. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash.

Реставрация драмтеатра началась в 2019 году. В 2022 году рабочие провели капительный ремонт заведения — культурные мероприятия на это время пришлось отменить. Работы вела екатеринбургская компания "Юнивест-строй" по нацпроекту "Культура". Власти отчитывались, что контракты стоили 1,7 млрд.

В региональном минкульте заявили, что потолок лишь "провис", это произошло в фойе на первом этаже одного сегмента декоративного навесного потолка, а не капитальных конструкций. Хотя на опубликованных фото видно обрушение конструкций.

В официальной группе театра в соцсети сообщили об отмене постановок.

"Мы ценим каждого из вас и ваше стремление к прекрасному, поэтому хотим честно и открыто сообщить о временной приостановке показов спектаклей по техническим причинам. Мы понимаем, что это может вызвать разочарование, и искренне приносим свои извинения за доставленные неудобства", — обратились представители театра к зрителям.