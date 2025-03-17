17 Марта 2025
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Фото: Первоуральский городской суд

В Первоуральске открылся первый Центр социальной адаптации подростков

В Первоуральске прошло официальное открытие первого в Свердловской области Центра социальной адаптации подростков имени преподобного Моисея Мурина. Об этом сообщает пресс-службе Первоуральского городского суда. Участие в церемонии принял митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

"Что общего может быть между архиереем, судьей и прокурором? При участии всех троих создан и сегодня открыт центр социальной адаптации подростков в Первоуральске. Не в исправительную колонию, а в центр епархиальной службы милосердия, рядом с домом, направляются трудные подростки. Дело доброе и трудное. Хочу пожелать, чтобы выходили из этого центра уже нетрудные ребята. В добрый путь!" - написал владыка у себя в Telegram-канале.

Открытие Центра социальной адаптации подростков имени преподобного Моисея Мурина(2025)|Фото: Первоуральский городской суд

В центре будут наблюдать подростков, которых признали виновными в совершении преступлений и кому назначили наказание в виде лишения свободы условно с возложением обязанности пройти реабилитацию в центре социальной адаптации. Проект создавался для комплексной помощи оступившимся подросткам и их семьям, столкнувшимся в трудными жизненными обстоятельствами.

Идея по созданию центра была реализовала силами Православной Службы Милосердия при отделе социального служения Екатеринбургской епархии и при поддержке председателя Первоуральского городского суда. Помощь в методическом обеспечении оказал Санкт-Петербургский центр святителя Василия Великого.

Теги: Первоуральск, Центр социальной адаптации, подросток


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