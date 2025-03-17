Мосгорсуд сегодня приступит к слушанию дела экс-замминистра обороны Иванова

Мосгорсуд сегодня начнет рассматривать дело бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова, обвиняемых в растрате и выводе более 4 млрд рублей из банка "Интеркоммерц".

Как сообщает ТАСС, предварительное судебное заседание назначено на 10.00.

Ранее стало известно, что Хамовнический суд направил уголовное дело Иванова в Мосгорсуд, где оно будет рассмотрено в закрытом режиме. Суд удовлетворил ходатайство в связи с тем, что в материалах есть секретный документ, содержащий государственную тайну.

Иванов и Филатов обвиняются в особо крупной растрате и выводе более 4 млрд рублей из банка "Интеркоммерц". Также сообщалось, что по делу проходит бывший председатель правления кредитной организации Александр Бугаевский.

Тимур Иванов был задержан 23 апреля 2024 года на рабочем месте в Минобороны РФ. В июне он был освобожден от должности. Всего в отношении экс-заместителя министра обороны возбуждено три уголовных дела.

15 марта сообщалось, что суды и органы следствия наложили обеспечительные меры в рамках уголовного дела в отношении Иванова на его имущество и активы семьи общей стоимостью более 2,5 млрд рублей.