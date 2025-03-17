В Москве курьерам готовы платить больше, чем специалистам с высшим образованием

В Москве курьерам готовы платить больше, чем специалистам с высшим образованием. Разрыв составляет 25 тыс. руб.

Речь идёт о зарплатах в Москве в марте 2025 г. Курьерам предлагают оклад на 19% выше, чем квалифицированным специалистам с высшим образованием. По данным исследования SuperJob, медианная зарплата в Москве, которая предлагается курьерам, составляет 130 тыс. руб., а сотрудникам с высшим образованием – 105 тыс. руб. (без высшего образования – 80 тыс. руб.), пишет РБК.

Нехватка кадров стала одной из центральных проблем российской экономики и рынка труда последних лет. В 2024 г. её актуальность только возросла. 26 декабря прошлого года гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева сообщила, что в России дефицит рабочих рук оценивается в 1,5 млн человек, а к 2030 г. этот показатель увеличится до 2 млн человек.

На этом фоне председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сократить прием студентов из регионов в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. По ее словам, столичные университеты начали "штамповать" специалистов по профессиям, которые не нужны в таком количестве рынку труда, и вместо истории успеха, на которую рассчитывали родители, посылая из глубинки ребенка учиться в Москву, получалась "история неудачников".