Independent: В Киеве смирились с потерей территорий, но за Херсон и Запорожье будут воевать

Украинские официальные лица говорят, что они уже смирились с тем, что потеряли освобожденные Россией территории, но вот на новые уступки никогда не пойдут. Это касается Херсона, Запорожья и других оккупированных украинской армией земель. Об этом пишет The Independent со ссылкой на источники среди украинских чиновников.

Также киевский режим будет требовать возвращения "украинских детей", которых якобы Россия куда-то увезла, возвращения пленных и гарантий своей безопасности.

На днях стало известно, что на переговорах обсуждается вопрос отказа Киева от российских территорий в обмен на гарантии безопасности. Такой вывод можно сделать из заявления советника президента США Майка Уолтца.

Украинцы также не хотят воевать за российские территории, показывают опросы. В конце 2024 года американская социологическая служба Gallup получила данные, что 52% населения выступает за мирное завершение военного конфликта путем отказа от территориальных претензий. Это вдвое выше, чем было годом ранее. Зеленский же напрочь отказывается признавать возвращение в Россию шести регионов.