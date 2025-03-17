Свердловская ГИБДД предупреждает об опасности на дорогах из-за резких погодных изменений

Свердловская Госавтоинспекция предупреждает жителей региона об опасной обстановке на дороге в связи с резким перепадом температур воздуха. Это в совокупности с выпадением снега привело к наледи и грязи, которые создают риск заноса и потери контроля над транспортным средством.

Водителям настоятельно рекомендуют задуматься, стоит ли в такую погоду садиться за руль. Во время вождения необходимо особенно тщательно выбирать скорость и обязательно соблюдать увеличенную дистанцию между автомобилями. Водителей также просят избегать резких маневров, проявлять терпение и уважение к другим участникам движения и быть предельно внимательными.

Пешеходам также не следует забывать об опасности: нужно носить световозвращатели в темное время суток, осторожнее пересекать дорожную часть и только в установленных местах, убеждаясь перед этим, что водитель вас видит.

Экипажи ДПС работают в усиленном режиме, патрулируя трассы с включенными проблесковыми маячками. Они готовы оперативно реагировать на любые изменения ситуации и оказывать помощь участникам движения.