Массированная атака БПЛА произошла в Астраханской области

На одном объекте при падении обломков БПЛА началось возгорание. Специалисты экстренных служб устраняют последствия.

"Рабочие смены заблаговременно эвакуированы. Средства РЭБ и ПВО отработали в штатном режиме", - написал Бабушкин.

По словам главы региона, дронами атаковали также объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Один человек пострадал. Его доставили в больницу .

Массированную атаку беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) совершили вооруженные силы Украины (ВСУ) на Астраханскую область. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин .



