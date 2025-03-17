В России за год выявили более 800 тысяч нелегально занятых работников

В России в 2024 году выявили 829 тыс. человек, которые работают с нарушениями трудового законодательства.

Как заявили в Роструде, годом ранее было обнаружено на 5% меньше — 795 тыс. трудящихся. К "серому" трудоустройству может относиться деятельность без трудового договора, без лицензии в сфере услуг, выплата зарплаты в конверте. В Роструде отметили, за три года в стране выявили более 2,2 млн нелегально занятых, практически со всеми из которых удалось легализовать трудовые отношения.

В условиях кадрового дефицита компании нередко прибегают к неформальной занятости, чтобы "закрыть" вакансии. В то же время многие уверены, что работать без официального оформления выгоднее, ведь из-за налоговых отчислений зарплата меньше, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что количество россиян, которые не платят налоги с зарплат, составляет около 13 миллионов человек, или 18% трудоспособного населения.