Больше всего "золотых виз" в РФ получили граждане Турции

В России наибольшее количество видов на жительство иностранным инвесторам получили граждане Турции — 3.

Как сообщили в управлении по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД, с начала действия нового законодательства было выдано 10 ВНЖ иностранным инвесторам. Среди получателей — граждане Германии (2), США (1), Грузии (1), Азербайджана (1), Китая (1), Южной Кореи (1) и Турции (3).

Они выбрали в качестве мест проживания Москву, а также Смоленскую и Кировскую области.

В министерстве напомнили, что с 11 января 2023 года иностранный гражданин, осуществивший инвестиции в РФ, а также члены его семьи вправе обратиться за получением вида на жительство без получения разрешения на временное проживание при соответствии определенным критериям, сообщают "Известия".

Механизм планируется модернизировать и развивать. В Минэке подчеркнули: по мере поступления предложений со стороны бизнеса ведомство будет выходить с инициативами о совершенствовании программы в правительство.