Трамп может вновь созвониться с Путиным на следующей неделе

Новый телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться на следующей неделе. Об этом в эфире телеканала CNN заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

"Я ожидаю, что на этой неделе состоится разговор между двумя президентами. Мы также продолжаем взаимодействовать и разговаривать с украинцами", — рассказал Стив Уиткофф.

Он также сказал, что его встреча с Владимиром Путиным в Москве 13 марта продолжалась 3-4 часа и была позитивной. Он не раскрыл детали, но отметил, что оптимистично настроен по поводу договоренностей об окончании конфликта России с Украиной.

"Это была дискуссия, основанная на решениях. Именно так я бы ее описал", — отметил он.

Кроме того, спецпосланник обсудил результаты переговоров с Дональдом Трампом. По его словам, президент США ожидает прекращения огня на Украине "в течение недель".