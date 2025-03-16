17 Марта 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: Следственный комитет РФ

На Урале 18-летний парень погиб после конфликта в клубе

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) после конфликта в ночном клубе погиб 18-летний молодой человек. Очевидцы сообщают в соцсетях, что его забили до смерти.

"По предварительной информации, ночью с 14 на 15 марта на Лебяжке. Толпа молодых людей неславянской внешности... забили парня ногами. Очень боимся, что так и не найдут виновных и убийцы останутся безнаказанными", — говорится в группе "Инцидент Нижний Тагил" в соцсети "ВКонтакте".

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что конфликт произошёл в помещении кальянной по улице Краснознамённой около 5 часов утра. "Тело одного из участников ссоры — 18-летнего молодого человека, было обнаружено впоследствии сторожем утром возле лесничества по улице Лебяжинской. При внешнем осмотре тела установлено, что признаков криминальной смерти нет", — отметил Горелых.

Участковые проводят поквартирный обход близлежащего жилого сектора и опрашивают граждан. Следственным отделом по Ленинскому району города Нижний Тагил СУ СКР области выясняются обстоятельства смерти молодого человека.

Теги: конфликт, клуб, очевидцы


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