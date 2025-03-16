16 Марта 2025
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Общество Брянская область
Фото: Накануне.RU

Сына бывшего брянского вице-губернатора арестовали по делу о взятке

Советский районный суд Брянска заключил под стражу Антона Тимошенко — сына бывшего вице-губернатора Сергея Тимошенко, который также был арестован за взятку 14 марта. Антона Тимошенко обвиняют в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, Антон Тимошенко в 2020-2021 гг. выступил посредником при передаче взятки замгубернатора Брянской области Сергею Тимошенко от предпринимателя за общее покровительство при заключении контрактов.

При этом обвиняемый и его защитник просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Суд отправил Антона Тимошенко в СИЗО до 13 мая 2025 года. Постановление не вступило в законную силу.

14 марта за получение взятки задержали самого Сергея Тимошенко.

В СКР по Брянской области сообщили, что вице-губернатор, курировавший в 2019-2021 годах строительство и капремонт социально значимых объектов региона, получил через посредников взятки на сумму более 4 млн рублей. Деньги платили предприниматели за покровительство при выполнении госконтрактов на строительство спортивно-оздоровительных комплексов в Брянске и капремонт многоквартирного дома в городе Фокино.

Суд по ходатайству следствия также заключил его под стражу.

Теги: взятка, суд, арест


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