Клишас призвал ввести уголовное наказание за самовыгул собак

Глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас призвал ввести уголовную ответственность для владельцев собак за самовыгул животных. Так он поддержал аналогичное предложение главы Бурятии Алексея Цыденова.

"Ответственность за самовыгул нужно ужесточать. Считаю, что за самовыгул нужно вводить и уголовную ответственность для защиты жизни людей", — написал Клишас в своем telegram-канале в ответ на пост главы Бурятии, рассказавшего о трагедии в селе Ичетуй Джидинского района республики.

16 марта собаки напали там на 46-летнего местного жителя. От полученных укусов он погиб.

Цыденов сообщил, что власти Бурятии совместно с хуралом (региональным парламентом) рассмотрят варианты ужесточения ответственности за самовыгул.

Ранее в Совфеде заявили о необходимости создания единой федеральной базы домашних питомцев с последующей ее интеграцией в Госуслуги. Предложение озвучила сенатор Ольга Епифанова.

В Госдуме разрабатывают законопроект о праве регионов принимать решение, содержать бездомных собак в приютах или усыплять. Депутаты также готовят поправку о том, что все бродячие собаки должны быть отловлены, а их выпуск на волю запрещен. Для поиска хозяина до принятия решения об усыплении будет отводиться 30 дней.