СвЖД задолжала жителю ХМАО 4,2 млн рублей в виде северной надбавки к зарплате

Сотруднику Свердловской железной дороги 5 лет не выплачивали надбавки за работу в районах Крайнего Севера.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, с октября 2018 года по сентябрь 2023 года перед работником, осуществляющим деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, образовалась задолженность по выплате надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Размер задолженности превысил 4,2 млн рублей.

Уральская транспортная прокуратура провела проверку по обращению работника Свердловской железной дороги – филиала ОАО "Российские железные дороги" и внесла руководителю предприятия представление. После вмешательства надзорного ведомства работодатель в полном объеме выплатил причитающуюся надбавку и компенсацию за ее задержку.