16 Марта 2025
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Лавров в разговоре с Рубио призвал США остановить применение силы против хуситов

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора 15 марта проинформировал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о принятом решении приступить к военной операции против сил хуситов в регионе Красного моря, сообщает пресс-служба МИД РФ.

В ответ на изложенную американским представителем аргументацию Лавров подчеркнул необходимость немедленного прекращения применения силы, важность для всех сторон вступления в политический диалог и нахождение решения, исключающего дальнейшее кровопролитие, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В ведомстве также сообщили, что Рубио и Лавров во время разговора обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на переговорах делегаций России и США в Эр-Рияде 18 февраля.

Также о телефонных переговорах главы МИД России и американского Госсекретаря рассказали в Госдепе США.

"Госсекретарь Рубио и министр иностранных дел Лавров обсудили дальнейшие шаги по итогам недавних встреч в Саудовской Аравии и договорились продолжить работу по восстановлению коммуникации между Соединенными Штатами и Россией", — сказано в сообщении.

Ранее стало известно о начале военных действий США в Йемене. При авиаударах по Сане, подконтрольной движению "Ансар Аллах", а также другим районам страны, погиб 31 человек, еще более 100 пострадали.

Теги: Лавров, Рубио, переговоры


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