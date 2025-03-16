В результате авиаударов США по Йемену погиб 31 человек

США начали военные действия против йеменских хуситов. При авиаударах по столице Йемена Сане, подконтрольной движению "Ансар Аллах", а также другим районам страны, погиб 31 человек, еще более 100 пострадали, сообщил представитель Минздрава хуситов Анис аль-Асбахи.

"По предварительным данным, в результате американской агрессии, направленной против гражданских и жилых районов в Сане, провинциях Саада, Эль-Бейда и (городе) Радаа, погиб 31 человек, ранения получил еще 101", — написал представитель хуситов в соцсети X.

Вечером 15 марта американский президент Дональд Трамп отдал приказ о начале военной операции против поддерживаемых Ираном йеменских хуситов.

Необходимость этих действий он объяснил тем, что представители движения ведут "непрекращающуюся кампанию пиратства, насилия и терроризма" против кораблей США и других стран, самолетов и беспилотников. Нападения хуситов в районе Красного моря обошлись американской и мировой экономике "во многие миллиарды долларов" и "подвергли риску жизни невинных людей", написал Трамп в соцсети Truth Social.

Вскоре центральное командование ВС США заявило о начале крупномасштабной операции в Йемене. ВВС Соединенных Штатов нанесли удары по провинциям Сана и Саада.

Хуситы из движения "Ансар Аллах", в свою очередь, заявили, что американские авиаудары не останутся без ответа.